A direção da Associação Concordiense de Futsal vai solicitar mudança na tabela de jogos da primeira fase da Liga Nacional de Futsal de 2017. O objetivo é colocar as partidas entre Orlândia e Minas em rodadas consecutivas para aproveitar a mesma viagem para São Sebastião do Paraíso e Belo Horizonte, ambas em Minas Gerais. Pela tabela da LNF, essas partidas são pela 10ª e 12ª rodadas da competição. A intenção é remanejar o jogo contra o Joinville, em casa para depois desses confrontos. A intenção é evitar um deslocamento de quase quatro mil quilômetros para esses dois jogos no estado mineiro entre ida e volta.

A organização da LNF deve se manifestar até o dia 15 de fevereiro sobre esse pedido.