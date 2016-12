A direção do Concórdia Atlético Clube já começou a se mobilizar para a temporada de 2017. O preparador físico José Rodberto de Souza (foto) deverá ser o responsável pelas categorias sub-15 e sub-17 do Galo do Oeste em 2017. O trabalho deverá ser feito em conjunto com o Canarinho e o Núcleo de Concórdia da escolinha da Chapecoense. A intenção é a formação do plantel para a disputa de campeonatos nesta categoria no próximo ano.