O Grupo Caiaqueiros Amigos da Natureza, de Concórdia, deve voltar às atividades no ano de 2017. Uma reunião com praticantes interessados deverá ser realizado no mês de fevereiro para discutir a reativação do grupo e realização de atividades no Lago da Usina Hidrelétrica de Itá, a exemplo do que aconteceu em 2006, com a travessia do lago, que durou quatro dias, desde Marcelino Ramos até o município de Itá. Não se descarta, inclusive, a formação de uma equipe de canoagem para a disputa de eventos da Fesporte.