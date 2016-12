A Liga Catarinense de Futsal deverá realizar nos dias 21 e 22 de janeiro de 2017 a pré-temporada com a arbitragem das competições promovidas pela entidade. As atividades serão realizadas com profissionais de todo o estado, em Concórdia. Também nesse mês será realizado o Congresso Técnico para as categorias adulto e infantil, nos dois naipes. O Estadual da Liga inicia no dia oito de abril.