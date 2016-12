Construção do centro educacional e ampliação do Hospital São Roque foram as prioridades elencadas.

Duas reivindicações da ADR de Seara estão no orçamento do estado

Duas reivindicações da região da Agência de Desenvolvimento Regional de Seara foram no orçamento do Governo do Estado para o ano de 2017. A Lei Orçamentária Anual prevê receitas e despesas de pouco mais de R$ 26 bilhões para o próximo ano. Da regional de Seara foram incluídas a construção do centro educacional e aquisição de materiais e ampliação do Hospital São Roque.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta quinta-feira, dia 22, a secretária-executiva da ADR Seara, Gládis dos Santos, destaca qeu outras prioridades foram incluídas na ocasião em que aconteceu a audiência pública para levantar prioridades de cada regional.

Ela diz que outras já foram discutidas em anos anteriores como a revitalização da SC 283, que está na pauta há dois anos, a pavimentação da SC 154 entre Ipumirim e Vargeão e a obra do contorno de Seara, que já está em execução.

Sobre a ampliação do Hospital São Roque de Seara, a intenção é oferecer serviços hospitalares que hoje não são feitos na unidade. Isso faz com que muitas pessoas da região necessitem ir para outras cidades em busca de tratamentos específicos e que poderiam ser oferecidos no município, conforme Gládis.