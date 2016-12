Estabelecimento comercial é arrombado e furtado no Industriários

Um estabelecimento comercial foi arrombado e furtado em Concórdia, durante a madrugada desta quinta-feira, dia 22. O fato ocorreu em um minimercado, localizado na rua Augusto Sette, no bairro dos Industriários. A porta do estabelecimento foi arrombada e R$ 200 em dinheiro foram levados do local. O proprietário percebeu a ação e chamou a Polícia Militar. Ninguém foi detido.

Conforme o proprietário, essa não é a primeira vez que seu estabelecimento é alvo dos bandidos. Ele diz que já foi furtado em pelo menos outras cinco oportunidades.