Nesta terça-feira (22) a direção concordiense confirmou a permanência do goleiro Pedrinho e do ala Jhony.

Ambos atletas são naturais de Concórdia, iniciaram com 8 e 10 anos respectivamente a ter o contato com o futsal e desde então atuaram nas categorias de base da cidade até o sub-20 no ano de 2016. Em 2017 atuarão somente com a equipe adulta, já que completam 21 anos e não tem mais idade para atuar pela base.

"Fico muito contente em poder representar minha cidade mais um ano, em 2016 fui convidado para fazer parte da equipe principal, era um sonho se realizando, poder treinar e entrar em quadra com quem eu sempre admirei. Encerro meu ciclo nas categorias de base sabendo que dei meu melhor, e agora em 2017, meu primeiro ano como adulto, tenho a certeza que não vai faltar vontade e determinação, para que quando aparecer oportunidades eu possa aproveitá-las e ajudar minha equipe", destacou o jovem goleiro Pedrinho.

Já o ala Jhony que apresentou um grande crescimento em 2016 tendo boas chances na equipe adulta tanto na LNF como no catarinense declara, "estou muito feliz de poder defender minha cidade por mais um ano, iniciei na base da ACF desde os 10 anos e fico feliz por dar continuidade após encerrar esse ciclo, agora em meu primeiro ano de adulto espero conquistar títulos e dar muitas alegrias a torcida concordiense".

A ACF conta no momento com Morruga (técnico), Douglas (Preparador de Goleiros), Fabiano (Preparador Físico), João Neto (Goleiro), Pesk (Pivô), Douglinhas (Ala), Júlio (Fixo), Joãozinho (Ala) e Harry (Ala), Italo (Pivô) e Valença (Fixo), Pedrinho (Goleiro) e Jhony (Ala).

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)