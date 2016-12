Uma carreta, com placas de Uruguaiana/RS, carregada de arado, quase tombou na BR-153, em Concórdia, em frente a um mercado. O fato foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 22, por volta das 10h15. A carreta ficou pendurada ao lado da rodovia.

O acidente aconteceu depois de uma colisão envolvendo dois veículos naquele local. Os dois ficaram parados na rodovia em uma curva. O caminhoneiro precisou frear bruscamente para desviar dos veículos indo para o acostamento. O caminhão não tombou, mas ficou inclinado às margens da rodovia.

Testemunhas informaram que o motorista pode ser considerado um herói, pois se não conseguisse desviar a carreta, atingiria os carros e as pessoas que estavam no local.

A carga de arado ficou espalhada sobre a rodovia, Policia Rodoviária Federal este no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).