A diretoria da AEP Termas Futsal e representantes da Drággon Sports se reuniram na manhã de terça-feira no Paraíso Turist Hotel em Piratuba, onde renovaram a parceria para a temporada de 2017. Além dos uniformes para treinos, jogos e passeio, a empresa vai fornecer também os agasalhos e moletons para a equipe. A fabricante também vai ser parceira das categorias de base, fornecendo os uniformes de treino e jogo.

A empresa, que é de Sarandi, RS, já foi patrocinadora em 2016 e agora, além de renovar, ampliou a parceria com a equipe piratubense. “O pessoal da Drággon acompanhou nosso time neste ano e viu a evolução e o envolvimento da comunidade com a equipe. Eles já têm experiência, trabalham com outros times e elogiaram o trabalho realizado aqui. Apresentamos nosso projeto para o próximo ano e eles decidiram apostar em Piratuba mais uma vez”, conta o presidente da AEP Tarcisio Wolfart. “É uma grande parceria, pois vai nos auxiliar muito e o material a gente já conhece e sabe que é de qualidade. Então, além de não ter custo para o time, estaremos muito bem servidos de fardamentos”, destaca ele.

O proprietário da Drággon, Leo Potrich, confirma que quer manter a parceria e estar com Piratuba em 2017. “Estaremos com a AEP novamente, pela percepção do trabalho sério do grupo, pelo envolvimento da comunidade, pelo comprometimento da diretoria e perspectiva de melhores e maiores resultados”, afirma. “Queremos fazer parte deste trabalho e nos sentimos orgulhosos em estar com Piratuba em 2017 também”, ressalta Leo.

Saiba mais sobre a Drággon Sports:

A empresa se destaca pela produção de fardamentos esportivos tanto para equipes amadoras, como para clubes profissionais, utilizando matéria prima de qualidade, modelos de design moderno e maquinário de última geração. Organização e melhoria constante dos processos produtivos, redução de custos, pontualidade na entrega e crescimento conjunto dos sócios, colaboradores, fornecedores e clientes são marcas da empresa. Conheça os produtos acessando:www.draggon.com.br

(Fonte: Cristiano Mortari/Ascom/AEP)