Encerrou no dia de hoje, 22, com o sorteio da moto CG Fan 0km, a Campanha Vem que Tem Prêmios dos Postos Copérdia. A iniciativa foi a maior campanha promocional já promovida pela cooperativa na rede de Postos de Combustíveis. Participaram da ação os postos de Santo Antônio, Seara e Itá. No total, foram 168 dias de promoção que contemplaram 75 sorteios de vales combustíveis de R$ 100,00 – 25 para cada posto e uma moto CG Fan 0km.

A grande sacada da promoção foi à valorização do cliente e as diversas chances que ele possuía de ser premiado. Isso por que os sorteios dos vales combustíveis aconteceram semanalmente em cada um dos postos da cooperativa com os cupons depositados na urna durante aquela semana, após, os cupons eram recolhidos e armazenados. Ao final, todos eles participaram do sorteio da moto CG Fan 0km. Ou seja, quem abasteceu nos Postos Copérdia, durante este período, pelo menos uma vez, teve a oportunidade de participar de dois sorteios.

Rudimar Bieluczyk, gerente regional, avalia a campanha como diferenciada e positiva. “Diferenciada por que a mecânica desta promoção possibilitou diversas chances do cliente ser premiado com o mesmo cupom. Positiva por que oferecemos um atrativo a mais aos nossos consumidores. Conseguimos manter um preço competitivo e, de quebra, a oferecer a chance do cliente ser premiado”, destaca Bieluczyk.

Os Postos de Combustíveis da Copérdia surgiram ainda em 2011 e está foi à primeira campanha que o negócio concebeu. “Certamente os resultados desta ação nos credenciam e nos motivam a pensar em mais ações promocionais para este negócio. Em um ano que se apresentou como desafiador para a economia, os Postos da Copérdia conseguiram mostrar como se supera momentos difíceis se destacando pela qualidade de produtos e serviços, atendimento e benefícios aos clientes, como foi à campanha Vem que Tem Prêmios”, finaliza.

Sorteio da moto

O sorteio da moto aconteceu no Posto de Santo Antônio e reuniu direção da cooperativa, gerentes dos postos, imprensa e demais profissionais da Copérdia. O grande sortudo que leva para casa uma moto CG Fan 0km é o cliente Evandro Toscan, de Concórdia.

(Fonte: Ascom Coperdia)