Acontece nesta sexta-feira, dia 23, a posse dos novos coordenadores dos Centros Municipais de Educação Infantil, que foram eleitos durante pleito ocorrido no dia 26 do mês passado. O ato de posse será no Centro Cultural, a partir das 10h30. Ao todo, serão empossados coordenadores de 16 CMEIS.

Vão tomar posse:

Mônica Cristina Tondello Moretti, no CMEI Acalanto;

Andiara Sgarabotto, CMEI Amigo da Criança;

Eliane Franchini, CMEI Antônio Galeazzi;

Adriana Alberti Pagliochi, CMEI Criança Feliz;

Andréia Fátima Varela Käffer, CMEI Dr Zoé Silveira Neves;

Soleandra Wosnhak, CMEI Itália Chiuchetta;

Derceli Maria Bisolo Allievi, CMEI José Garguetti;

Valquira Weingartner Pereira, CMEI Lua de Cristal;

Cristiane Rosa Potraz Perondi, CMEI Maria Fracasso;

Fátima Terezinha de Oliveira Janke, CMEI Mundo da Criança;

Márcia Martini Lino, CMEI Natureza;

Samira Bressan Ferreira, CMEI Orozimbo Michelon;

Silvana Cristina Fazzioni Hoechler Cecchin, CMEI Pequeno Príncipe;

Nadia Loini Karster Scheifler, CMEI Primeiros Passos

Marcia Maldaner Frozza, CMEI Regina Piola

Marcia Devens Bach, CMEI Sonho de Criança.