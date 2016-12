Prefeitura de Itá assina convênio de mais de R$ 10 milhões com a Casan

A Prefeitura de Itá e a Casan firmaram convênio nesta semana, cujos valores passam dos R$ 10 milhões. O recurso será destinado para investimentos no sistema de abastecimento de água e rede de esgoto. O acordo foi firmado nesta semana entre a prefeita Leide Mara Bender e o presidente da Casan, Valter Galina.

O contrato visa à execução do Plano Básico, que foi elaborado pela Prefeitura de Itá com um prazo total de execução de 30 anos, com revisão a cada quatro anos.

O sistema de abastecimento de água custará exatos R$ 3 milhões, já o sistema de esgoto totaliza R$ 7,3 milhões, ou seja, mais de R$ 10 milhões."Muito se falou sobre esses dois assuntos, hoje estou extremamente realizada, por ter, com muita luta, e persistência encaminhado a solução para esse problema que se arrastava por muitos anos", diz a prefeita

A execução inicia já nos primeiros meses de janeiro de 2017.