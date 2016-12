Em função do rompimento de uma adutora, o sistema de abastecimento de água em Concórdia está operando com 40% de sua capacidade. A informação é da Agência Regional da Casan. O problema foi verificado na tarde desta quinta-feira, dia 22. O rompimento se deu em função de um trabalho de patrolamento em uma estrada, na comunidade de Linha São Paulo. Com isso, a captação de água do rio Jacutinga, que leva água bruta até a Estação de Tratamento de Água, no bairro Floresta, está danificada e momentaneamente fora de operação.

Por outro lado, a companhia está captando água do rio Suruvi, que corresponde à 40% de todo o sistema.

De acordo com a direção da estatal, o conserto dessa rede já está sendo providenciado e ainda não há previsão de término, devido às dificuldades que estão sendo encontradas no local. A expectativa é que a normalização do sistema ocorra no sábado, dia 24.