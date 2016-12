Os municípios do Alto Uruguai Catarinense vão receber na sexta-feira, dia 30, os recursos da multa da repatriação aos municípios. A informação foi confirmada na edição extra do Diário Oficial da União, publicado no começo desta semana. Até então, o pagamento desse recurso às prefeituras estava marcado para o dia primeiro de janeiro. Porém, a mudança deu-se em função do pedido dos prefeitos que querem contar com o recurso neste mandato./ Os municípios de Santa Catarina vão receber R$ 200 milhões.

Do Alto Uruguai Catarinense, Concórdia ficará com o maior valor, com R$ 1.677.849,40, contando o Fundeb. Sem o fundo de educação, essa cifra fica em R$ 1.342,279.52.

Em seguida, aparece Seara, que vai ter um montante com o Fundeb de R$ 774.392,04./ Sem o Fundeb, esse valor será de R$ 619.513,63.

Já os demais 13 municípios da microrregião vão receber cada um R$ 387.196,03 com o Fundeb e sem o fundo, essa cifra fica R$ 309,756,82.