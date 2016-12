Contrabando: PM flagra venda de cigarros do Paraguai

A Polícia Militar de Concórda recolheu 83 pacotes de cigarros oriundos do Paraguai, que estavam sendo vendidos de forma clandestina. O fato foi constatado em uma residência, na rua Marcelino Ramos, no centro de Concórdia. A ação a PM foi deflagrada no período da tarde desta quinta-feira, dia 22. A PM chegou até ao local após receber diversas denúncias anônimas e o setor de inteligência constatar o fato, através de monitoramento.

Em seguida foi feita uma varredura no local e o proprietário permitiu a entrada dos policiais no imóvel para constatar o fato. Os cigarros eram de diversas marcas e foram todos recolhidos e serão encaminhados para a Polícia Federal de Chapecó.

(Fonte: PM/via André Krüger).