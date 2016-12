Com o Concórdia Atlético Clube assumindo as categorias de base sub-15 e sub-17, o Canarinho Esporte Clube passará a trabalhar com somente duas categorias no próximo ano: sub-11 e sub-13. Com isso, o clube estará disputando a Liga Oeste de Futebol. O Canarinho Esporte Clube retorna às atividades no mês de março.