Concórdia poderá retornar com equipe no fogo central

A cidade de Concórdia poderá retornar com uma equipe na modalidade de tiro fogo central, em 2017. Uma reunião será realizada no próximo dia 13 no Clube Esporte Espetacular para reativar a modalidade para representar Concórdia em campeonatos e em eventos da Fesporte, como os Jogos Abertos de Santa Catarina.