Pivô Dilvo Molossi marcou mais de 15 gols, sendo o artilheiro do time de Foz do Iguaçú.

O concordiense Dilvo Molossi, que defendeu as cores do Foz Cataratas nesta temporada de 2016, não renovou com a equipe paranaense e está no mercado. O pivô, que inclusive já passou pela Associação Concordiense de Futsal, marcou mais de 15 gols neste ano, sendo o artilheiro do clube. O Foz Cataratas ficou na sétima colocação no campeonato paranaense.