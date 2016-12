Um acidente envolvendo carro e moto ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 23, na rua Marechal Deodoro, próximo ao portão da garagem da Prefeitura de Concórdia. A colisão envolveu uma motocicleta e um veiculo Renault com placas de Concórdia. A condutora da motocicleta sofreu escoriações, foi atendida e encaminhada para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).