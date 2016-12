Edital de concessão do Thermas Itá deve ser lançado em janeiro

Deve ser lançado no próximo mês, o Edital de Concessão do Parque Thermas Itá. O certame visa escolher a empresa que irá gestar o parque termal, que hoje está sob responsabilidade da Administração Municipal. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, desta sexta-feira, dia 23, a prefeita Leide Mara Bender destacou que o documento está pronto e o lançamento ficará a cargo da próxima administração, o que já poderá ocorrer em janeiro. "Está tudo pronto. O documento está redondo e a legislação nesse sentido já foi aprovada pela Câmara de Vereadores", destaca a prefeita.

A concessão do Parque Thermas Itá para a iniciativa privada começou a ser discutida nos últimos meses, já que sob o parque termal vem registrando um déficit anual de aproximadamente R$ 500 mil. O objetivo do repasse é fazer com que a iniciativa privada possa fazer os investimentos necessários para potencializar o local. A própria prefeita Leide Mara Bender, em outras oportunidades, também destacou que o município buscou várias alternativas para tornar o parque eficiente, mas faltou capacidade financeira para isso.

Desde então, várias audiências públicas foram realizadas no sentido de discutir o assunto com a comunidade, que culminou com a formulação da legislação e o Edital de Concessão, que está para ser lançado.