O São Camilo vai assumir oficialmente a gestão do Hospital São Pedro de Itá a partir do dia primeiro de fevereiro. A informação é da prefeita de Itá, Leide Mara Bender. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, Leide destacou que a data foi acordada entre a Administração Municipal e a direção da instituição, nos últimos dias. O São Camilo foi definida com entidade para gestar a unidade hospitalar através de concessão. Até então, o hospital de Itá era comandado por uma família, que fundou a unidade hospitalar.

Conforme Leide Mara Bender, no próximo mês o São Camilo vai ajeitar a documentação e a contratação de profissionais para atuarem na unidade hospitalar.

Através dessa concessão, haverá a cooperação recíproca (Beneficência Camiliana do Sul – BCS e Município de Itá) visando a manutenção e pleno funcionamento do hospital São Pedro, com atendimento através de plantão médico presencial, ativação e manutenção do centro cirúrgico/obstétrico, realização de exames laboratoriais, de radiologia, eletrocardiografia e hemoterapia, com funcionamento de 40 leitos, distribuídos nas clinicas médica, obstétrica, pediátrica e cirúrgica.

O convênio entre o São Camilo e a Prefeitura de Itá para a gestão do Hospital São Pedro foi assinada no mês de outubro.