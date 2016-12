O Consórcio Itá repassou no mês de novembro de 2016 aproximadamente R$ 4,5 milhões a título de compensação financeira. A compensação financeira trata-se de um percentual que a Usina Hidrelétrica Itá repassa a esfera federal, governos estaduais e municípios, como forma de compensação pela utilização dos recursos hídricos para geração de energia elétrica.



No mês de novembro, em Santa Catarina os municípios contemplados receberam aproximadamente um total de R$ 833.182,00 mil. O repasse para aos municípios lindeiros ao reservatório foi dividido entre Alto Bela Vista que recebeu aproximadamente R$ 196.120,00 mil, Arabutã R$ 1.467,00 mil, Concórdia R$ 450.899,00 mil, Ipira R$ 578,00, Itá R$ 173.858,00 mil, Peritiba R$ 244,00 e Piratuba R$ 10.012,00 mil.



Já no Rio Grande do Sul o total repassado aos municípios compreende o valor de R$ 737.613,00 mil. Este valor de compensação financeira foi destinado aos municípios de Aratiba que recebeu aproximadamente R$ 329.713,00 mil, Marcelino Ramos R$ 147.538,00 mil, Mariano Moro R$ 201.725,00 mil e Severiano de Almeida R$ 58.635,00 mil.

No mês de novembro, o Governo de Santa Catarina recebeu aproximadamente R$ 954.103,00 mil e o Governo do Rio Grande do Sul R$851.024,00 mil, já a esfera federal recebeu mais de R$ 902.563,00 mil, além do repasse de R$ 234.331,00 mil por ganho de energia aos municípios não lindeiros. A Usina Hidrelétrica Itá, desde que entrou em operação, no ano de 2001, já repassou mais de R$ 478.539.656,00 milhões, em valores históricos, a título de compensação financeira.

Estes valores beneficiam mensalmente os municípios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região. Os valores de repasse da compensação financeira contidos neste texto são extraídos do site da Aneel, para mais informações acesse: www.aneel.gov.br.

(Fonte: Andressa Reina/Ascom/UHE Itá)