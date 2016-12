Programação de encerramento do Sonho de Natal vai iniciar às 19h, com várias atrações musicais e sorteio de prêmios.

Depois de quase 30 dias de eventos, a programação do Sonho de Natal vai encerrar na noite desta sexta-feira, 23 de dezembro, na Rua Coberta. As atividades iniciam a partir das 19h, com as atrações musicais promovidas pelas rádios Rural e 96 FM. Às 21h o Papai Noel irá devolver a chave da cidade ao prefeito João Girardi, que fará um breve pronunciamento.

O atendimento às crianças na Casinha do Papai Noel será das 19h às 20h45. Em seguida, o bom velhinho irá para o palco oficial para participar da solenidade de encerramento do Sonho de Natal. Após esse ato, acontece o tradicional Show de Luzes Dançantes e, depois disso, a festa segue na Rua Coberta, comandada por Bob e Robson.

Às 22h a CDL de Concórdia fará o sorteio de um Palio 0 km para quem preencheu os cupons da campanha de Natal. Além disso, serão sorteados mais cinco vale-compras de R$ 400,00.

(Fonte: Analu Slongo/Ascom/Prefeitura de Concórdia).