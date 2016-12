Ato aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 23, no auditório do Centro Cultural.

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação realizou na manhã desta sexta-feira, dia 23, a posse das 16 Coordenadoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), eleitas no mês de novembro de 2016. O ato aconteceu no auditório do Centro Cultural, onde participaram autoridades, familiares e convidados.

A secretária municipal de Educação, Samira Furlan, falou sobre o desafio que as coordenadoras vão assumir. “Sabemos a responsabilidade que é fazer a gestão de uma unidade escolar, mas sabemos também que todos os eleitos têm capacidade para realizar um ótimo trabalho”. Samira lembrou ainda que essa foi a primeira eleição para coordenação de CMEI e que a partir de agora essa prática está garantida por legislação municipal. “A Educação Municipal de Concórdia sempre valorizou as práticas de gestão democrática das unidades escolares”, disse a Secretária.

Girardi lembrou que a eleição para coordenadores de CMEIs era um compromisso de governo e que agora está concretizado. “Agradecemos a todas as profissionais que se dispuseram a concorrer e, com a participação de toda a comunidade escolar, foram eleitas para continuar exercendo da melhor maneira o atendimento de excelência dos nossos CMEIs”. O vice-prefeito Neuri Santhier agradeceu a todas as servidoras pela dedicação e empenho no desenvolvimento das atividades. “Sabemos do compromisso e da competência das coordenadoras. “Os CMEIs de Concórdia têm fundamental importância no desenvolvimento intelectual e educacional das crianças”, destacou Santhier.

Sobre assumir a coordenação de um educandário, Cristiane Pottratz Perondi, eleita no CMEI Maria Fracasso, no Bairro Vista Alegre, agradeceu a Administração pela atenção dispensada aos CMEIs e comentou emocionada que “é muito grandioso e gratificante trabalhar com o atendimento e a educação da primeira infância das crianças”, disse. A coordenadora Samira Bressan Ferreira, do CMEI Orozimbo Michelon, no Imigrantes, conta que seu filho, que concluiu neste ano o Ensino Médio, ainda lembra com muito carinho das professoras da época que frequentou o CMEI. “Nos Centros Municipais de Educação Infantil plantamos sementinhas de amor no coração das nossas crianças”, disse com lágrimas nos olhos.



As coordenadoras foram eleitas para o período de 3 anos (2017 – 2019) e o processo eleitoral envolveu o voto dos pais e servidores de cada Unidade. Confira a coordenadora de cada CMEI:

Mônica Cristina Tondello Moretti, no CMEI Acalanto;

Andiara Sgarabotto, CMEI Amigo da Criança;

Eliane Franchini, CMEI Antônio Galeazzi;

Adriana Alberti Pagliochi, CMEI Criança Feliz;

Andréia Fátima Varela Käffer, CMEI Dr Zoé Silveira Neves;

Soleandra Wosnhak, CMEI Itália Chiuchetta;

Derceli Maria Bisolo Allievi, CMEI José Garguetti;

Valquira Weingartner Pereira, CMEI Lua de Cristal;

Cristiane Rosa Potraz Perondi, CMEI Maria Fracasso;

Fátima Terezinha de Oliveira Janke, CMEI Mundo da Criança;

Márcia Martini Lino, CMEI Natureza;

Samira Bressan Ferreira, CMEI Orozimbo Michelon;

Silvana Cristina Fazzioni Hoechler Cecchin, CMEI Pequeno Príncipe;

Nadia Loini Karster Scheifler, CMEI Primeiros Passos

Marcia Maldaner Frozza, CMEI Regina Piola

Marcia Devens Bach, CMEI Sonho de Criança.

(Fonte: Adriana Onetta/Ascom/Prefeitura de Concórdia).