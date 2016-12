As obras de reforma e ampliação da Estratégia de Saúde (ESF) Salete já estão prontas. A inauguração está marcada para a próxima quinta-feira, dia 29 de dezembro, às 9h. O investimento total foi de R$ 461.632,91, sendo RS 281.415,21 na reforma de estrutura física, R$ 87.394,31 em equipamentos médico-hospitalares e R$ 92.823,39 para os móveis.



O secretário de Saúde, Alessandro Vernize, comenta que o espaço foi ampliado em 119,89 m², com a criação de três novos consultórios. Também há um banheiro para pacientes, ampliação e adequação das áreas de expurgo e esterilização, sala de coletas de material e banheiros para funcionários. Ainda será utilizada a área do pavimento subsolo para a sala de agentes de saúde (com banheiro), depósito e arquivo.



Importante



Nos dias 26, 27 e 28 de dezembro não haverá expediente na ESF Salete em função da mudança. Quem precisar de atendimento poderá se deslocar à Policlínica, Unidade Sanitária Central ou ao Hospital São Francisco. Na quinta-feira, dia 29, o atendimento será normalizado.

(Fonte: Analu Slongo/Ascom/Prefeitura de Concórdia).