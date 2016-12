Motociclista com fratura exposta em colisão com carro

Uma colisão entre uma moto e carro ocorreu na Rua 29 de Julho no inicio da tarde desta sexta-feira, dia 23, deixou uma pessoa ferida. O condutor da motocicleta de iniciais, F.O, de 26 anos, teve constatada uma fratura exposta no braço esquerdo e várias escoriações pelo corpo. O condutor do veiculo Fiat/ Uno, placas de Concórdia, não sofreu ferimentos.

Quem atendeu a ocorrência foi uma equipe do Samu. Após os atendimentos no local do acidente, ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantemos do acidente e para orientação do transito.

(Com informações do repórter André Krüger).