Preço do quilo do suíno sobe mais R$ 0,10 neste mês

A semana que antecede o Natal também foi marcada por mais um aumento no quilo do suíno pago ao produtor. O valor da remuneração subiu mais R$ 0,10 nos últimos dias. Este foi o segundo aumento neste mês, sendo que o primeiro foi no último dia 12.

Conforme os registros da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, o preço praticado pela Coopercentral Aurora subiu de R$ 3,10 para R$ 3,20 no último dia 15. Nesta semana, a Pamplona, BRF e JBS acompanharam a tendência e também reajustaram para cima o valor, passando dos R$ 3,00 para R$ 3,10.