Na noite da sexta-feira, dia 23, por volta das 19h, a Polícia Militar realizou a abordagem de uma motocicleta Honda CG. Em busca pessoal no condutor, foi localizado no bolso direito da frente da bermuda jeans, do carona da motocicleta 12 gramas de substância semelhante a cocaína. Na ocasião, foi lavrado um Termo Circunstanciado para o mesmo.

(Com informações do repórter André Krüger).