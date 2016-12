Um acidente de trânsito foi registrado no começo da manhã deste sábado em Seara, próximo ao Guinchos Carlesso, acesso a Chapecó. O acidente foi com o veículo Clio placas MLI-6840, de Seara. O motorista Domingos Zuchi de Azevedo, 56 anos, não se feriu. Um caroneiro que também estava no veículo igualmente não teve ferimentos. Domingos contou à reportagem da Rádio Belos Montes que sentiu uma das rodas do carro travar depois de frear numa lombada física.

O Clio, que desceu um barranco de cerca de cinco metros, ficou com o rodado para cima e teve várias avarias. Bombeiros e Polícia Militar atenderam a ocorrência.

(Fonte Belos Montes/via André Krüger).