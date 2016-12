Um acidente por pouco não terminou em tragédia na Rua Marcelino Ramos, na manhã deste sábado, 24. Um veículo Ford/Fiesta bateu na proteção de calçada que existe na via e por pouco não caiu sobre as casas que ficam no nível abaixo da rua. O condutor, não foi encontrado no veículo e pode ter fugido do local.

Segundo informações de testemunhas, o carro fazia sentido Guilherme Reich/Centro, ou seja, descendo pela Marcelino Ramos, quando possivelmente teria perdido o controle da direção em uma curva, invadido a pista contrária e batido na proteção (espécie de corrimão). O motorista não parou. Ele tentou seguir adiante mesmo com o veículo bastante danificado.

Numa via secundária, um morro de concreto, ele desistiu e acabou abandonando o veículo. O motorista e mais uma pessoa, segundo testemunhas, fugiram e deixaram o carro ao meio da via secundária. A Polícia Militar foi acionada e verificou dentro do veículo latas e garrafas de bebida alcoólica. Os populares ainda informaram que tentaram evitar a fuga destes dois homens, mas não conseguiram.

De acordo com um documento veicular encontrado no local, o possível condutor ou dono do veículo é o homem de iniciais J. C. F. P. Segundo a PM, o carro ia ser removido e a polícia iniciaria a busca pelo possível condutor. Ninguém ficou ferido no acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)