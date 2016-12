Um homem de 30 anos teve parte do braço amputado na madrugada deste sábado, dia 24, em Irani. O fato aconteceu durante uma briga que ocorreu logo após a uma festa naquele município. A vítima foi socorrida em estado grave, trazida para Concórdia e passou por uma cirurgia no Hospital São Francisco na manhã deste sábado, dia 24.

Segundo informações da Polícia Militar de Irani, a briga ocorreu logo após uma festa de formatura de uma escola, no ginásio central da cidade. Quatro homens teriam iniciado a confusão com a vítima, de iniciais E. P.. Eles estariam em um veículo monza do lado de fora da festa. O golpe foi desferido com um facão.

A PM foi acionada depois dos fatos, quando a vítima já havia sido conduzida ao Pronto Atendimento de Irani por populares. Pela gravidade do ferimento, ele foi levado ao Hospital São Francisco em Concórdia, onde passou por cirurgia. Os policiais tentaram localizar os suspeitos, mas não conseguiram.

(Com informações do repórter André Krüger).