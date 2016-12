Aquilo que vinha sendo especulado, se confirmou. O ala Dimas vai defender as cores do Joaçaba Futsal na próxima temporada. O jogador, de 30 anos, esteve na Associação Concordiense de Futsal nos últimos três anos. A direção do time joaçabense, que estará estreando em Liga Nacional no próximo ano, confirmou a congtratação do ala-pivô. Enquanto esteve em Concórdia, Dimas também apareceu em algumas convocações da Seleção Brasileira.