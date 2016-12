Na madrugada deste sábado, dia 24, a Polícia Militar, em rondas, realizou abordagem de um homem e, em revista no mesmo, encontrou um pequeno torrão de maconha na mochila. Em diálogo com o mesmo, autorizou a entrada da guarnição em sua residência e foram encontrados um torrão de maconha e uma bucha de cocaína dentro de uma meia, na gaveta de uma cômoda. A quantidade do entorpecente foi de 7.4 gramas de substância análoga a maconha e 0.5 gramas de substância análoga a cocaína. Foi lavrado Termo Cirscunstanciado em desfavor do masculino.

(Com informações do repórter André Krüger).