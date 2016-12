Neste sábado, dia 24, a direção da ACF confirmou a renovação do goleiro Roger, com esta renovação a equipe agora conta com três goleiros para defender a equipe concordiense.

Roger é natural de Concórdia e desde os 7 anos pratica o futsal, no ano de 2008 passou a compor a equipe adulta até o final da temporada de 2013, em 2014 atuou pela equipe de Lages e no ano seguinte em Cachoeira do Sul (RS). Em abril de 2016 retornou a ACF e foi importante também em diversas partidas que atuou revezando posição com João Neto e pode ajudar a equipe através da sua qualidade também com os pés nos minutos finais das partidas.[

“Estou muito feliz com a renovação, e acima de tudo por estar novamente vestindo a camisa da ACF e representando minha cidade no cenário nacional! Agradeço a diretoria e comissão técnica pela confiança, e tenho a certeza que será uma temporada abençoada e muito vitoriosa, pois estaremos dando continuidade ao excelente trabalho que vem sendo desenvolvido”, destacou o goleiro Roger.

A ACF conta no momento com Morruga (técnico), Douglas (Preparador de Goleiros), Fabiano (Preparador Físico), João Neto (Goleiro), Pesk (Pivô), Douglinhas (Ala), Júlio (Fixo), Joãozinho (Ala) e Harry (Ala), Italo (Pivô) e Valença (Fixo), Pedrinho (Goleiro) e Jhony (Ala) e Roger (Goleiro).

Para finalizar a equipe a ACF ainda está em fase de negociação com um ala direito, e para compor a equipe também utilizará atletas da equipe sub-20 para a disputa do Catarinense e da LNF.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF).