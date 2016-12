Levantamento é feito semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo.

O preço médio dos combustíveis apresentou elevação da última semana para esta, na região de Concórdia. A informação consta no levantamento semanal que é feito pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O preço médio é definido através da equação que leva em conta a faixa do maior ao menor preço por litro, praticado pelos estabelecimentos em Concórdia. O último levantamento leva em conta o período de 18 a 24 de dezembro.

Conforme a ANP, na última semana, o preço médio da gasolina estava em R$ 3,726 e agora está em R$ 3,791. O etanol, que estava em R$ 3,497, apresentou o preço médio de R$ 3,574 nesta semana. O litro de diesel, que apresentava valor médio de R$ 2,978 na última semana, agora está em R$ 3,033. O Diesel S10, que vinha sendo praticado ao preço de R$ 3,106, agora está em R$ 3,117. O GLP, que estava com o valor de R$ 50 na última semana, agora está em R$ 51,25.