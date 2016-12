Morador de São José foi visto pela última vez no começo da tarde deste sábado, dia 24.

Homem está desaparecido no interior de Concórdia

Um homem de 57 anos está desaparecido no interior de Concórdia. Luis Roberto Bergamo foi visto pela última vez quando saiu de casa na tarde deste sábado, dia 24, para ir até um vizinho, que fica próximo da própria residência, em São José, interior do município. Ele saiu de casa por volta das 14h.

De acordo com informações de familiares, ele chegou até um vizinho para pegar uma cuca e saiu para retornar à residência e desde então não foi mais visto. Conforme relatos, ele sofreu um AVC há pouco tempo e estaria tendo problemas de memória, o que pode fazer com que ele tenha tomado outra direção e se perdido. No momento, ele trajava uma camiseta branca e um calção azul.

A Polícia já foi informada sobre o fato. A família pede para que, em caso de informações, ligar no 99934 1139 ou no 3444 2801.