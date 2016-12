A Polícia Militar foi acionada para verificar uma motocicleta que estava em meio ao matagal, as margens da SC 461, a cerca de 1 Km do Bairro Nova Brasília, em Concórdia. O fato foi registrado no começo da tarde deste sábado, dia 24. No local os policiais constaram que o veículo apresentava registro de furto, do último dia 22, além de vários danos e uma chave na ignição, que segundo o proprietário não era a chave original da motocicleta. O veículo foi entregue na Central de Polícia Civil de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)