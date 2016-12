Teve um desfecho feliz o caso de desaparecimento de um homem que foi registrado na tarde do sábado, dia 24, em Concórdia. Luis Roberto Bergamo, 57 anos, apareceu em casa por volta das 5h deste domingo, dia 25, na comunidade de São José. De acordo com informações dos familiares, ele estava bem e sem ferimentos, porém não lembra de nada do que pode ter acontecido.

De acordo com o que já foi informado, ele sofreu recentemente um AVC e estava tendo problemas de memória. Na tarde do sábado, dia 24, ele havia saído de casa para ir até um vizinho comprar uma cuca por volta das 14h e foi visto pela última vez por volta das 14h30. Desde então, familiares iniciaram as buscas pela vizinhança. Porém, às 5h deste domingo, ele apareceu em casa e não se lembrava do que havia ocorrido.