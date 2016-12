Fato foi registrado no bairro das Nações, no começo da noite do sábado, dia 24.

Um acidente com fogos de artifício foi registrado na véspera de Natal, em Concórdia.O Corpo de Bombeiros Voluntários foram acionados no início da noite do sábado, dia 24, para atender a um homem de 43 anos que foi atingido pelo artefato. O fato foi registrado na Rua Itália, no bairro das Nações. Ele estava manuseando o material quando acabou sendo atingido na própria mão esquerda. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco, com queimaduras de segundo grau, segundo as informações repassadas pelos bombeiros que atenderam a ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger)