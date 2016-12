Morreu na noite deste sábado, dia 24, a vítima de um acidente de trânsito ocorrido na sexta-feira, dia 23, em Seara. Na ocasião, Claudinei Pereira, 34 anos, transitava de bicicleta na Rua Concórdia, bairro Industrial, quando foi colhido por uma moto. A vítima foi conduzida ao Hospital São Roque, aparentemente com ferimentos leves. Transferido ao Hospital São Francisco de Concórdia, Claudinei teve o quadro agravado e morreu na noite deste sábado. O laudo do IML deve apontar as reais causas da morte. O sepultamento acontece na manhã deste domingo, no Cemitério Municipal de Seara.

(Fonte: Rádio Belos Montes/via André Krüger)