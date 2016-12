Aconteceu por volta das 14h deste domingo, dia 25, uma saída de pista de caminhão Ford Cargo, com placas de santo Antônio da Patrulha/RS carregado com 14 mil kg de melancias. O motorista já quase no final da Serra de acesso a peritiba, na SC 390, percebeu uma falha mecânica no veículo e jogou o caminhão para fora da pista, tendo em vist que mais à frente teria residências. O caminhão parou ao lado esquerdo dá pista sem capotar, apenas despejando a carga de melancias na rodovia. O motorista não se feriu. O caminhão derrubou uma palmeira, a qual pode ter evitado o capotamento do mesmo.

(Fonte: Leandro Schneider/via André Krüger)