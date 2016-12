Associação Atlética Universitária, com um grupo jovem, comemora o ano de 2016, mesmo com o quarto lugar na Liga Nacional

Com dois títulos conquistados em 2016 e um quarto lugar na Liga Nacional de Futsal, a direção da Associação Atlética Universitária de Handebol Feminino faz uma avaliação positiva do ano de 2016. A afirmação é do técnico Alexandre Schneider. Nessa temporada, a AAU conquistou o título dos Jogos Universitários Catarinenses e dos Jogos Universitários Brasileiros. Porém, depois de quatro anos, ficou fora da decisão do título da Liga Nacional de Handebol Feminino, ficando na quarta colocação.

Sobre o ano, Schneider lembra que começou complicado em termos financeiros. Ele lembra que houve dificuldade na busca de parceiros e também de verba da Prefeitura, por ser um ano eleitoral. Por ter recursos limitados, isso interferiu na formação do elenco, que passou a ser de 13 atletas, ante 20 em 2015.

O calendário também é apontado pelo comandante como outro obstáculo nesta temporada, já que o time de Concórdia não teve competições no primeiro semestre. "Tínhamos o compromisso da Copa Brasil, que foi em Manaus, mas abrimos mão da disputa pela logística. Então só ficamos treinando e essa condição interfere no motivacional do grupo", explica.

Para o treinador Alexandre Schneider, o longo período sem ritmo de competição e falta de calendário, fez com que a equipe não chegasse no nível de competição desejável pela comissão técnica. Outro fator que pode ter contribuído para a campanha foi a saída de algumas atletas. "Perdemos de seis a sete jogadoras e três delas eram de nível de Seleção Brasileira, como a Larissa, Amanda e a Kelly", diz o técnico. Explica que as mais jovens, mesmo sem experiência, tiveram que assumir a posição que essas atletas tinham no grupo.

Sobre o quarto lugar na Liga Nacional, Alexandre destaca que foi um bom resultado, dado os fatores já apontados.