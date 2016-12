No domingo, dia 25, a Polícia Militar deslocou até o Loteamento Lorenzetti, juntamente com o Samu, para verificar uma pessoa que teria sido agredida no local.

A vítima foi identificada e apresentava várias lesões, principalmente na face, mas estava consciente. A mesma relatou que foi agredida por três homens. Nenhum suspeito foi localizado, o SAMU conduziu a vítima até o Pronto Socorro do Hospital São Francisco para atendimento médico.

(Com informações do repórter André Krüger).