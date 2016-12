Casa é arrombada e furtada no centro de Concórdia

Por volta das 19h do domingo, dia 25, a PM foi acionada para verificar furto em residência situada na Rua Marechal Deodoro, Centro de Concórdia. A vítima informou que saiu de sua residência por volta das 11h do mesmo dia e ao retornar deparou-se com a porta da frente arrombada.

Conforme relatos, teriam sido furtados do interior da residência dois aparelhos celulares, das marcas Samsung e outro da marca da LG; também foram levados uma câmera digital, um notebook marca Dell i3, um aparelho de barbear, uma caixa de cerveja, roupas e um smartphone da marca Alcatel com dois chips.

Nenhum suspeito ou testemunha foram localizados a ocorrência será encaminha a Polícia Civil para investigação.

(Com informações do repórter André Krüger).