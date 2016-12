O homem de 30 anos que teve parte do braço amputado na madrugada do sábado, dia 24, em Irani, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Francisco. A vítima teve amputado o braço um pouco abaixo do cotovelo. Ele passou por cirurgias no final de semana e agora está em recuperação na UTI. O estado ainda é considerado delicado pela perda de muito sangue.

O fato foi registrado depois de uma festa de formatura de uma escola no ginásio central desse município. As informações repassadas pela polícia de Irani dão conta de que a vítima, de iniciais E.P., saia do local onde estava acontecendo a festa, quando quatro elementos, em um veículo Monza cinza, o abordaram.

Segundo as informações repassadas por populares, nesse momento ocorreu uma briga, quando um dos agressores acabou desferindo um golpe de facão na vítima, que teve parte do braço arrancado.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao chegou ao local, a vítima já havia sido conduzida ao Pronto Atendimento de Irani. Na sequência ele foi transferido par o Hospital São Francisco, onde permanece internado.

(Com informações do repórter André Krüger).