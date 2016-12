O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia atendeu uma ocorrência de queda de altura. O fato foi registrado na comunidade de Linha dos Gaios, interior de Concórdia. O fato ocorreu por volta das 9h30, da segunda- feira, dia 26, quando um homem de 42 anos caiu de uma altura de aproximada de quatro metros, em um chiqueiro.

O homem de 42 anos, caiu quando estava trabalhando no local. Ele foi atendido pelo dos Bombeiros e apresentava suspeita de fratura nos membros superiores, com lesões no braço e na cabeça. Ele estava lúcido durante o atendimento. Apóss os atendimentos no local, a vítima foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).