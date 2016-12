O Batalhão de Polícia Militar de Concórdia está planejando ações específicas para o verão, especialmente para a cidade de Itá, que recebe um grande fluxo de turistas durante o período quente do ano. A informação é do novo comandante da PM do Alto Uruguai Catarinense, Sergio Vargas. Em entrevista à Rádio Aliança, ele destaca que é comum nesta época do ano haver a Operação Veraneio, em que um contingente de agentes é levado para auxiliar no atendimento em cidades que possuem balneários. As prerrogativas desse trabalho a ser desmpenhado em Itá estão sendo formuladas.

Outra ação que a PM da região pretende desencadear é em relação ao Carnaval, com foco maior em Concórdia e Itá, que possuem desfiles das Escolas de Samba. Nesse período, há uma grande movimentação de pessoas nesses dois municípios, que demanda de uma atenção maior por parte da segurança pública.

Para o restante de 2017, Vargas afirma que um planejamento mais elaborado está sendo feito pela PM da região.