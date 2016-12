A Capital do Trabalho do Alto Uruguai Catarinense continua entre as melhores cidades para se viver no país, segundo os dados do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado nesta semana pela Revista Veja.

Concórdia aparece na 30ª colocação no Brasil entre os municípios com menos de 500 mil habitantes. Em Santa Catarina, Concórdia ocupa a 10ª colocação. No Sul do país, a maior cidade da Amauc é a 14ª colocada.

O IDH é usado para medir a qualidade de vida da população, levando em conta dados da Saúde, Educação e Renda. A nota alcançada por Concórdia foi 0,8.

(Com informações de Cristiano Mortari)