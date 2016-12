A Prefeitura de Itá deverá ser contemplada com mais uma ambulância ainda nesta semana. A informação é da Administração Municipal. O veículo, cujo valor é de R$ 180 mil, viria com emenda parlamentar do deputado estadual Patrício Destro, do PSB.

Nos últimos dias, a Prefeitura de Itá havia recebido uma ambulância através de emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB. Uma terceria ambulância e vários equipamentos já estão à disposição do Corpo de Bombeiros Militares, que vão se instalar em Itá.