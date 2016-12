Um tombamento de veículo foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia 26, em Concórdia. O fato ocorreu por volta das 16h30 na rua Clóvis César de Oliveira, no bairro Santa Cruz. Um VW/Gol, com placas de Concórdia, colidiu contra uma GM/Montana, que estava estacionada e tombou sobre pista. Uma mulher e uma criança estavam no veículo. A condutora, de 53 anos, teve suspeita de fratura no braço esquerdo a criança, de cinco anos e que estava na cadeirinha, escapou ilesa. Porém, ambas foram conduzidas para o Hospital São Francisco.O Corpo de Bombeiros prestou atendimento a essa ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local para realizar os levantamentos deste acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).